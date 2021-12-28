Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России в настоящее время составляет 61,1%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Благодаря вакцинации на сегодняшний день в России уровень коллективного иммунитета составляет 61,1%», — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, «этого недостаточно, чтобы безопасно себя чувствовать, и необходимо продолжить совместную работу по убеждению наших граждан в приверженности к вакцинации».

23 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал ситуацию с формированием коллективного иммунитета в стране.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU отметил, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.

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