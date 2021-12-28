Путин: эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Он также заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.
«Уровень нейтрализации очень высокий», — добавил Путин.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал достаточными мощности российской системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом.
Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.