Путин: эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%

Президент России Владимир Путин со ссылкой на данные исследования НИЦ им. Гамалеи отметил, что эффективность «Спутника V» против коронавируса составляет около 90%.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости. Он также заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса. «Уровень нейтрализации очень высокий», — добавил Путин. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал достаточными мощности российской системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом. Вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.