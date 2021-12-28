Мурашко назвал достаточными мощности системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал достаточными мощности российской системы здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

«На сегодняшний день мощностей достаточно, но необходимо персонализировать ситуацию на себя», — цитирует его РИА Новости.

Министр призвал россиян ни в коем случае не откладывать вакцинацию от коронавируса.

Также Мурашко сообщил, что более 78 млн россиян привиты первым компонентом вакцины от коронавируса.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков в беседе с URA.RU рассказал, что защитить от инфицирования омикрон-штаммом коронавируса может группоспецифический иммунитет, образующийся от контакта с несколькими вариантами COVID-19.