Путин назвал создание Содружества Независимых Государств оправданным шагом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин считает, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом.
Путин назвал создание Содружества Независимых Государств оправданным шагом
  • РИА Новости

«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил углубление интеграции по очень многим направлениям.

Во вторник, 28 декабря, состоялась неформальная встреча руководителей стран — участниц Содружества Независимых Государств.

В ней принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 28—29 декабря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить