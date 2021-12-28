Путин назвал создание Содружества Независимых Государств оправданным шагом

Президент России Владимир Путин считает, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом.

«У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным», — цитирует ТАСС Путина.

Он отметил углубление интеграции по очень многим направлениям.

Во вторник, 28 декабря, состоялась неформальная встреча руководителей стран — участниц Содружества Независимых Государств.

В ней принимают участие лидеры России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут встречу в Санкт-Петербурге 28—29 декабря.