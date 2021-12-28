В МВД рассказали о процедуре дактилоскопирования

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Начальник УВМ ГУ МВД России по Москве Дмитрий Сергиенко рассказал о процедуре дактилоскопирования.
В МВД рассказали о процедуре дактилоскопирования
  • РИА Новости

«Что касается процедуры дактилоскопирования, то иностранные граждане, прибывшие в Россию в рабочих целях и на срок, превышающий 90 календарных дней, должны пройти эту процедуру в течение 90 календарных дней со дня въезда. Также им потребуется в указанный срок сделать фотографию», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, если иностранец приехал в Россию для работы, то потребуется сделать всё это в течение 30 дней со дня въезда либо при обращении с заявлением об оформлении патента или получении разрешения на работу.

Как уточнил Сергиенко, граждане Евразийского экономического союза, приехавшие в рабочих целях, а также иностранцы, обратившиеся с заявлениями для оформления патента или разрешения на работу, смогут пройти такую процедуру в московском Многофункциональном миграционном центре и УВМ ГУ МВД России по столице на территории ГБУ «ММЦ».

«Остальные иностранные граждане, приехавшие в РФ не в рабочих целях, могут пройти дактилоскопирование в территориальных подразделениях по вопросам миграции УВД по Москве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что с 29 декабря 2021 года дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов в России.

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