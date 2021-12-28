ОНК: СИЗО №7 Москвы испытывает дефицит зубных щёток

Московский СИЗО №7, выполняющий в условиях эпидемии коронавируса функции санитарного изолятора, не в состоянии обеспечить всех поступающих заключённых зубными щётками. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.

«В СИЗО №7 поступают после ареста почти все заключённые-мужчины: граждане России — на 14-дневный карантин, иностранцы — на 21-дневный. Они должны обеспечиваться средствами гигиены и, в частности, зубными щётками. Но в СИЗО №7 обеспечивают ими не всех заключённых», — сказал правозащитник.

По его словам, представители администрации изолятора сообщили, что запас щёток на складе закончился.

«В руководстве СИЗО отметили, что раньше зубные щётки входили в единый гигиенический набор наряду с двумя кусками мыла, 25 м туалетной бумаги и зубной пастой (предметами, которыми заключённого снабжают бесплатно). Но после смены поставщика щётки приходят отдельно и хватает их не всем», — рассказал представитель ОНК Москвы.

Ранее заключённые московского СИЗО №4 («Медведь») массово пожаловались ОНК на холод в камерах.