ОНК: СИЗО №7 Москвы испытывает дефицит зубных щёток

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RT
Московский СИЗО №7, выполняющий в условиях эпидемии коронавируса функции санитарного изолятора, не в состоянии обеспечить всех поступающих заключённых зубными щётками. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Георгий Иванов.
ОНК: СИЗО №7 Москвы испытывает дефицит зубных щёток
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«В СИЗО №7 поступают после ареста почти все заключённые-мужчины: граждане России — на 14-дневный карантин, иностранцы — на 21-дневный. Они должны обеспечиваться средствами гигиены и, в частности, зубными щётками. Но в СИЗО №7 обеспечивают ими не всех заключённых», — сказал правозащитник. 

По его словам, представители администрации изолятора сообщили, что запас щёток на складе закончился. 

«В руководстве СИЗО отметили, что раньше зубные щётки входили в единый гигиенический набор наряду с двумя кусками мыла, 25 м туалетной бумаги и зубной пастой (предметами, которыми заключённого снабжают бесплатно). Но после смены поставщика щётки приходят отдельно и хватает их не всем», — рассказал представитель ОНК Москвы. 

Ранее заключённые московского СИЗО №4 («Медведь») массово пожаловались ОНК на холод в камерах.

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