ОНК: заключённые московского СИЗО №4 пожаловались на холод в камерах

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RT
Заключённые московского СИЗО №4 («Медведь») массово жалуются на холод в камерах. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Сергей Аристов, посетивший изолятор с проверкой.
ОНК: заключённые московского СИЗО №4 пожаловались на холод в камерах
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«В камерах, в оконных блоках — щели. Многие окна деревянные, а не пластиковые, на зиму их не утеплили, теперь из них дует. Арестованные пытаются занавешивать их простынями, но это слабо помогает. Секции батарей в этом изоляторе небольшого размера, а некоторые из них едва тёплые», — рассказал правозащитник.

По словам собеседника RT, заключённые пытаются согреться как могут: одни надевают куртки, другие — вторые комплекты спортивных костюмов или другой одежды.

Аристов отметил, что в начале декабря члены ОНК при посещении этого изолятора уже получали такие жалобы и обращали внимание администрации на необходимость принятия срочных мер по утеплению камер.

Ранее в ОНК рассказали о ситуации с переполненными СИЗО в Москве

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