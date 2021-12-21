В ОНК рассказали о ситуации с переполненными СИЗО в Москве

Столичные следственные изоляторы переполнены на 11,2%. Об этом RT сообщил глава ОНК Москвы Георгий Волков.

Лимит следственных изоляторов УФСИН Москвы составляет 8999 человек, сегодня фактически в них находится на 1009 человек больше, сообщил глава ОНК.

«Члены комиссии сообщают мне о случаях, когда заключённые спят на матрасах прямо на полу. Администрации СИЗО предлагают раскладушки, но не всегда в камерах хватает места их поставить. Поэтому говорить о соблюдении санитарной нормы на 4 кв. м на одного заключённого сейчас не приходится», — рассказал он.

При таком положении вещей в Москве не хватает ещё одного-двух СИЗО на 1 тыс. заключённых, считает глава комиссии. На данный момент в столице десять следственных изоляторов.

Сложившуюся ситуацию Волков связывает с ростом числа арестов. По его данным, в конце 2021 года в столичных СИЗО на 15% больше арестованных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«УФСИН Москвы принимает меры по разгрузке изоляторов. В частности, отправляет лиц, приговорённых судами первой инстанции, ожидать рассмотрения апелляции в СИЗО других регионов. Но мы при этом получаем жалобы на нарушения права на защиту. Ведь даже нанятые адвокаты не поедут в другие города за своими клиентами, а тем более не станут этого делать адвокаты по назначению, бесплатно предоставленные государством», — заявил правозащитник.

Ранее во ФСИН заявили, что не усматривают в этом нарушение прав заключённых на защиту.

Глава комиссии считает, что единственным выходом из создавшейся ситуации может быть изменение правоприменительной практики при избрании меры пресечения.

«Кроме содержания под стражей, суды могут назначать домашние аресты, залог, подписку о невыезде. Это приведёт к сокращению тюремного населения», — считает Волков.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в своём Instagram о том, что «для многих изоляторов становится свойственным переполнение».

По её словам, «это основание задуматься, нет ли здесь излишнего упора на применение меры пресечения в виде заключения под стражу».