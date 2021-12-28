Дело мэра Краснодара Алексеенко о взятке передали в центральный аппарат СК России
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«Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать», — приводит РИА Новости его слова.
Табельский также отметил, что «надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры».
Ранее в СК России по Краснодарскому краю сообщили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.
По данным следствия, он в 2018 году получил в подарок ружьё стоимостью 1,6 млн рублей. В обмен на это он выдал необходимое заключение для возведённого в Краснодаре дома, несмотря на наличие ряда недостатков.