Дело мэра Краснодара Алексеенко о взятке передали в центральный аппарат СК России

Уголовное дело в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, передано в центральный аппарат СК России. Об этом заявил прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

«Дело возбуждено и передано в центральный аппарат Следственного комитета, поэтому я не имею права тут комментировать», — приводит РИА Новости его слова.

Табельский также отметил, что «надзор осуществляет центральный аппарат Генеральной прокуратуры».

Ранее в СК России по Краснодарскому краю сообщили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, он в 2018 году получил в подарок ружьё стоимостью 1,6 млн рублей. В обмен на это он выдал необходимое заключение для возведённого в Краснодаре дома, несмотря на наличие ряда недостатков.