В СК заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко

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В СК России по Краснодарскому краю заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.
В СК заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко
  • © Администрация муниципального образования город Краснодар

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК России) следователем задержан глава администрации МО город Краснодар», — говорится в заявлении.

По данным следствия, он в 2018 году получил в подарок ружьё стоимостью 1,6 млн рублей. В обмен на это он выдал необходимое заключение для возведённого в Краснодаре дома, несмотря на наличие ряда недостатков.

Ранее сообщалось, что против мэра Краснодара Алексеенко возбуждено дело о получении крупной взятки.

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