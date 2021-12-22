В СК заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко

В СК России по Краснодарскому краю заявили о задержании мэра Краснодара Андрея Алексеенко в рамках расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела о получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК России) следователем задержан глава администрации МО город Краснодар», — говорится в заявлении.

По данным следствия, он в 2018 году получил в подарок ружьё стоимостью 1,6 млн рублей. В обмен на это он выдал необходимое заключение для возведённого в Краснодаре дома, несмотря на наличие ряда недостатков.

Ранее сообщалось, что против мэра Краснодара Алексеенко возбуждено дело о получении крупной взятки.