Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в России с 2020 года

Более 7 млн иностранных граждан получили разрешительные документы для законной работы на территории России с 2020 года.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«С марта 2020 года свыше 7 млн иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 млн граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России», — сказали в полиции.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов.

Он предложил также кодифицировать миграционное законодательство, объединив «многоплановую и довольно запутанную нормативную базу».