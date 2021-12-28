Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в России с 2020 года

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Более 7 млн иностранных граждан получили разрешительные документы для законной работы на территории России с 2020 года.
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в России с 2020 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«С марта 2020 года свыше 7 млн иностранцев получили разрешительные документы, в том числе 1,5 млн граждан смогли урегулировать законность своего пребывания в России», — сказали в полиции.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил ввести геномную регистрацию для мигрантов.

Он предложил также кодифицировать миграционное законодательство, объединив «многоплановую и довольно запутанную нормативную базу».

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