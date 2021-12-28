Найденная на морозе в овраге под Саратовом девочка находится в медикаментозной коме

Девочка, найденная на морозе в овраге в саратовском селе, находится в медикаментозной коме.

Об этом сообщил РИА Новости главный врач областной больницы Михаил Свинарёв.

Он отметил положительную динамику лечения ребёнка.

«Сейчас она дышит частично сама. Повреждения головного мозга от удушения тяжёлые, но не безнадёжные. После пяти часов на морозе у ребёнка развилась пневмония, у неё обморожены руки и ноги. Мы начали девочку кормить через зонд, почки и желудочно-кишечный тракт работают хорошо, но ребёнок остается в медикаментозной коме», — сказал собеседник агентства.

22 декабря в овраге в селе Прокудино обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения.

Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали. СК организовал проверку в связи с произошедшим.

Позднее ведомство возбудило уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство в отношении матери найденных детей.

По данным СК, рассердившись на непослушание женщина шарфом душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс.