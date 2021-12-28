Сотрудники управления МЧС Севастополя спасли почти 300 человек в 2021 году

Подразделения управления МЧС России по Севастополю подвели предварительные итоги работы в 2021 году.

Об этом пишет «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

«Более 2,5 тыс. раз выезжали по сигналу «тревога», ликвидировали более 900 пожаров, реагировали на ДТП свыше 300 раз, провели 50 аварийно-спасательных работ. Десятки раз выполняли водолазные спуски, обезврежены более 4,5 тыс. боеприпасов времён Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

За это время спасены 290 человек, в том числе 32 ребёнка, а также материальные ценности на сумму 19,4 млн рублей.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян в беседе с kp.ru озвучил предварительные итоги работы ведомства в уходящем году.