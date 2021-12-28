В ФСВТС заявили о планах нарастить экспорт «Панцирей» в ближайшее время

Россия планирует нарастить экспортные поставки зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» уже в ближайшее время.

Об этом сообщила в интервью РИА Новости пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Валерия Решетникова.

«Мы ожидаем в ближайшей перспективе наращивание объёмов поставок этих комплексов ПВО на экспорт», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Россия ведёт переговоры с несколькими зарубежными партнёрами по вопросам поставок российских ЗРС С-400 «Триумф».