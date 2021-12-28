Эксперт по деловой этике Холгова рассказала, что делать с ненужным подарком

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что делать с ненужным подарком.

В беседе со «Взглядом» она отметила, что не стоит говорить о том, что вы вложили в выбор подарка душу — лучше просто его отдать.

Кроме того, эксперт порекомендовала не спрашивать у человека, которому вы подарили подарок, понравился ли он ему.

«Тем, кому подарили не понравившийся подарок, нельзя подавать вида. Превозмогать себя, нося его и демонстрируя, тоже не нужно. Также нельзя передаривать подарки — этикет это запрещает. Единственное, кому можно передарить какой-то подарок, — бабушке, которая не общается ни с кем из круга друзей этого человека», — также сказала Холгова.

Как уточнила эксперт, есть исключительные случаи передаривания. Например, если человек не пьёт кофе, а ему подарили кофеварку или кофемолку, то вполне уместно отдать этот презент тому, кто любит такой напиток.

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