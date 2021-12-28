Эксперт по деловой этике Холгова рассказала, что делать с ненужным подарком

Короткая ссылка
Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала, что делать с ненужным подарком.
Эксперт по деловой этике Холгова рассказала, что делать с ненужным подарком
  • Pixabay

В беседе со «Взглядом» она отметила, что не стоит говорить о том, что вы вложили в выбор подарка душу — лучше просто его отдать.

Кроме того, эксперт порекомендовала не спрашивать у человека, которому вы подарили подарок, понравился ли он ему.

«Тем, кому подарили не понравившийся подарок, нельзя подавать вида. Превозмогать себя, нося его и демонстрируя, тоже не нужно. Также нельзя передаривать подарки — этикет это запрещает. Единственное, кому можно передарить какой-то подарок, — бабушке, которая не общается ни с кем из круга друзей этого человека», — также сказала Холгова.

Как уточнила эксперт, есть исключительные случаи передаривания. Например, если человек не пьёт кофе, а ему подарили кофеварку или кофемолку, то вполне уместно отдать этот презент тому, кто любит такой напиток.

Ранее психолог, доцент кафедры социальной психологии Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Яничева в беседе с ФАН рассказала, как побороть предновогодний стресс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить