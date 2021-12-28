В Самарской области рассказали об антимонопольных нарушениях

Руководитель Самарского УФАС России Леонид Пак рассказал об антимонопольных нарушениях.

«Я бы отметил, что у нас снизилось количество нарушений со стороны органов государственной власти и органов местного самоуправления. По-прежнему встречаются нарушения, связанные со сговорами между организаторами проведения и участниками торгов», — цитирует Пака volga.news.

Как отметил глава управления, таких дел немного — два-три в год, но они общественно опасны, поэтому УФАС вместе с правоохранительными органами выявляет эти нарушения.

«Мы обращаем особое внимание на две отрасли — строительство и здравоохранение. Это связано с тем, что государство тратит здесь большие средства. Это самые капиталоёмкие сферы. К этим отраслям повышенное внимание правоохранительных органов — прокуратуры, УВД, ФСБ», — заявил Пак.

По его словам, при выявлении признаков нарушений перечисленные ведомства отправляют материалы в УФАС, которое проводит свои проверки и даёт оценку этим материалам.

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