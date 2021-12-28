Глава ЦБ Набиуллина допустила снижение инфляции в России до 4% к концу 2022 года

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не исключила, что к концу 2022 года уровень инфляции в стране снизится до 4—4,5%.

«Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели — к 4%, поэтому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз, и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году», — цитирует ТАСС её заявление в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Набиуллиной, если жизнь будет складываться так, как прогнозирует Центробанк, инфляция к концу 2022 года будет на уровне 4—4,5%.

Ранее глава Центробанка заявила, что инфляция в стране по итогам 2021 года составит чуть больше 8%.