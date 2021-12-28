Очередное слушание в суде по иску о защите чести и достоинства к «Медузе» назначено на 19 января

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RT
Очередное судебное заседание по иску руководителя «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталия Бородина о защите чести и достоинства, на котором ответчиком выступит издание «Медуза»*, назначено на 19 января. Об этом RT сообщил сам общественник.
Очередное слушание в суде по иску о защите чести и достоинства к «Медузе» назначено на 19 января
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«Это уже третье по счёту заседание, до сих пор представитель ответчика игнорировал повестки в суд и не являлся на процесс», ― сказал Бородин.

Он добавил, что ещё надеется увидеть в здании суда представителей издания.

«Надеюсь, что представители «Медузы» появятся в суде и смогут хотя бы попробовать отстоять свою позицию», — сказал он.

По словам общественника, его оклеветали.

«Я, по их версии, якобы выполнял просьбу главы «Роснефти» Игоря Ивановича Сечина и писал запросы на издание BAZA в ФСБ России. О том, что это клевета, знают и сами ответчики, поэтому и не являются в суд», ― утверждает Виталий Бородин.

Ранее RT писал о том, что «Медуза» систематически игнорируют судебный процесс о клевете по иску главы ФПБК.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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