Представители «Медузы» проигнорировали судебное заседание по иску к изданию о клевете

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RT
Представители «Медузы»* не явились на судебное заседание, где рассматривался иск против издания о клевете от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.
Представители «Медузы» проигнорировали судебное заседание по иску к изданию о клевете
  • © Zamir Usmanov/Global Look Press

«Мы понимаем, что на заседание никто являться и не собирался, уже второе заседание проходит без их участия. Думаю, что суд вынесет решение в нашу пользу, потому что факты клеветы налицо», — заявил Бородин в беседе с RT.

После решения суда, по словам Бородина, он намерен обратиться в следственные органы для возбуждения уголовного дела о клевете в отношении журналиста «Медузы»* Лилии Япаровой.

Ранее Бородин подал иск к «Медузе» о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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