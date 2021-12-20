Представители «Медузы» проигнорировали судебное заседание по иску к изданию о клевете

Представители «Медузы»* не явились на судебное заседание, где рассматривался иск против издания о клевете от руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

«Мы понимаем, что на заседание никто являться и не собирался, уже второе заседание проходит без их участия. Думаю, что суд вынесет решение в нашу пользу, потому что факты клеветы налицо», — заявил Бородин в беседе с RT.

После решения суда, по словам Бородина, он намерен обратиться в следственные органы для возбуждения уголовного дела о клевете в отношении журналиста «Медузы»* Лилии Япаровой.

Ранее Бородин подал иск к «Медузе» о защите чести и достоинства с требованием удалить порочащую его информацию и возместить моральный вред на сумму 1 млн рублей.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.