Выжившему при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног

Выживший при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 под Ижевском находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

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