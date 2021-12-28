Выжившему при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног
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Об этом LIFE сообщил источник.
Отмечается, что мужчине диагностировали обморожение нижних конечностей, сочетанную травму, вывих правого локтевого сустава и перелом левой вертлужной впадины.
Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии.
Возбуждено уголовное дело.
По информации источника «Известий», вертолёт попал в вихревой поток.