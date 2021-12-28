Выжившему при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног

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Выживший при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 под Ижевском находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.
Выжившему при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии диагностировали обморожение ног
  • © МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Удмуртской Республике

Об этом LIFE сообщил источник.

Отмечается, что мужчине диагностировали обморожение нижних конечностей, сочетанную травму, вывих правого локтевого сустава и перелом левой вертлужной впадины.

Ранее Следственный комитет опубликовал видео с места жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии.

Возбуждено уголовное дело.

По информации источника «Известий», вертолёт попал в вихревой поток.

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