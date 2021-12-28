В Москве за год вакцинацию от коронавируса прошли более 1,4 млн пожилых жителей

Более 1,4 млн пожилых жителей Москвы прошли за 2021 год вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку», — приводит ТАСС её слова.

Ракова уточнила, что более 463 тыс. москвичей старше 60 лет уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса.

Ранее власти Москвы сообщили, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.