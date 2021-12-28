В Москве за год вакцинацию от коронавируса прошли более 1,4 млн пожилых жителей

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Более 1,4 млн пожилых жителей Москвы прошли за 2021 год вакцинацию от коронавируса. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве за год вакцинацию от коронавируса прошли более 1,4 млн пожилых жителей
  • РИА Новости

«За год, с 28 декабря 2020 года, полный курс вакцинации прошли более 1,4 млн пожилых москвичей. Это практически четверть от общего количества жителей столицы, сделавших прививку», — приводит ТАСС её слова.

Ракова уточнила, что более 463 тыс. москвичей старше 60 лет уже прошли повторную вакцинацию от коронавируса.

Ранее власти Москвы сообщили, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.

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