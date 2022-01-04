Автоэксперт Кадаков дал советы по подготовке машины к поездкам зимой

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков рассказал в беседе с RT о том, как правильно подготовить автомобиль к дальним поездкам в неблагоприятных погодных условиях в новогодние праздники.
Автоэксперт Кадаков дал советы по подготовке машины к поездкам зимой
  • РИА Новости

«Современная машина не требует никакой особой подготовки к дальней зимней поездке, если, конечно, это поездка стандартная, не предполагается штурм бездорожья… Передвижение по дорогам общего пользования не требует подготовки при условии, что машина находится в идеальном состоянии», — сообщил Кадаков.

Если же автомобиль не в лучшем состоянии, то следует проверить аккумулятор, считает эксперт.

«Если вы понимаете, что аккумулятор еле тянет и каждое утро вы с трудом запускаете двигатель, то, вполне возможно, где-то в 500 км от дома он умрёт... Будете или прикуривать, или искать новый аккумулятор... Поэтому надо привести его в божеский вид, подзарядить или поставить новый», — рассказал он.

Также, как отметил специалист, в поездках в тёмное время суток очень важно обеспечить себе хорошую видимость.

«Чем лучше мы видим, тем безопаснее поездка… Как минимум надо две-три баклажки с омывающей жидкостью с собой взять, чтобы не бегать, не искать её в неподходящее время», — добавил собеседник RT.

Владельцам автомобилей с дизельным двигателем Кадаков посоветовал иметь с собой присадки, которые добавляются в топливо, поскольку «неизвестно, где и какой соляркой, каким дизтопливом вы заправитесь».

Помимо этого, по мнению автоэксперта, на случай непредвиденной ситуации в машине должны находиться рабочий домкрат и запасное колесо в идеальном состоянии.

«Главное, чтобы водитель был готов. Пускаться в дальнюю дорогу, особенно в зимнее время, не выспавшись, в плохом настроении, на перегруженном автомобиле, — не самая хорошая идея, тем более когда вы везёте семью, детей», — заключил он.

Ранее сотрудники Госавтоинспекции Москвы напомнили водителям о штрафах за неправильную тонировку автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить