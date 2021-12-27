В ГИБДД напомнили о штрафах за неправильную тонировку автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы напомнили водителям о штрафах за неправильную тонировку автомобиля.

«Сотрудники дорожно-патрульной службы регулярно проводят мероприятия, направленные на выявление и пресечение административных правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с установленными на них стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колёсных транспортных средств», — сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.

Штраф за это правонарушение составляет 500 рублей, при этом отказ удалить неправильную тонировку со стёкол машины на месте влечёт наложение штрафа в размере до 4 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

С начала 2021 года в Москве сотрудники Госавтоинспекции выявили более 130 тыс. нарушений, связанных с превышением норм тонировки стёкол автомобиля.

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