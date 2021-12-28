В Краснодаре восстановили теплоснабжение для более 40 тысяч жителей города

В Краснодаре после аварии на магистральном теплопроводе восстановлено теплоснабжение для 42 тыс. жителей города. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

«По информации на 06:00 28 декабря 2021 года ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подаётся в систему теплоснабжения», — говорится в заявлении.

Ранее спасатели сообщали, что в результате утечки на магистральном теплопроводе в Краснодаре частично прекратилось отопление более 220 домов.

26 декабря в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщили, что в девяти городах и районах прогнозируется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за обильных осадков.