В Краснодаре восстановили теплоснабжение для более 40 тысяч жителей города
- РИА Новости
«По информации на 06:00 28 декабря 2021 года ремонтно-восстановительные работы на магистральном теплопроводе завершены, теплоноситель подаётся в систему теплоснабжения», — говорится в заявлении.
Ранее спасатели сообщали, что в результате утечки на магистральном теплопроводе в Краснодаре частично прекратилось отопление более 220 домов.
26 декабря в пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщили, что в девяти городах и районах прогнозируется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за обильных осадков.