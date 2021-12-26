В ряде районов Краснодарского края прогнозируется высокая вероятность ЧС

В пресс-службе Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края сообщили, что в девяти городах и районах прогнозируется высокая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) из-за обильных осадков до вечера 26 декабря.

«До конца суток 26 декабря на юго-западных притоках р. Кубань, и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением опасных отметок», — сообщает пресс-служба ведомства в своём Instagram-аккаунте.

Отмечается, что возможны оползневые явления и сходы селевых потоков.

Повышенная вероятность возникновения ЧС сохраняется на территории муниципальных образований Абинский, Апшеронский, Крымский, Северский, Туапсинский районы и г. Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск.

Ранее в Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 29 м/с.

Кроме того, в 25 по 27 декабря в горной местности Краснодарского края возможен сход снежных лавин.