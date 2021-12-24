На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

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В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 29 м/с.
На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
  • Legion-Media

«Экстренное предупреждение по сильному ветру. С 24 по 26 декабря местами в Краснодарском крае и городе Краснодаре ожидается усиление ветра с порывами 15—20 м/c, утром — 20—25 м/c», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МЧС по краю.

Она добавила, что на морском побережье и в горах Краснодарского края порывы ветра будут ещё сильнее.

Ранее синоптики краевого Гидрометцентра рассказали, что 23 декабря в Краснодарском крае температура может понизиться до -22 °С.

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