На Кубани объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

В Краснодарском крае объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра, его порывы могут достигать 29 м/с.

«Экстренное предупреждение по сильному ветру. С 24 по 26 декабря местами в Краснодарском крае и городе Краснодаре ожидается усиление ветра с порывами 15—20 м/c, утром — 20—25 м/c», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МЧС по краю.

Она добавила, что на морском побережье и в горах Краснодарского края порывы ветра будут ещё сильнее.

Ранее синоптики краевого Гидрометцентра рассказали, что 23 декабря в Краснодарском крае температура может понизиться до -22 °С.