На Кубани ожидается похолодание до -22 °С

Синоптики краевого Гидрометцентра рассказали, что 23 декабря в Краснодарском крае температура может понизиться до -22 °С.

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Синоптики обещают в Краснодаре переменную облачность без существенных осадков в четверг. Ветер западный 4—9 м/с. Днём мороз -4...-6 °C.

В ночь на пятницу, 24 декабря, температура воздуха -6...-11 °C, местами в юго-восточных предгорьях — -17...-22 °C, днём -2...-7 °C. В горах ночью -17...-22 °C, днём -7...-12 °C.

На дорогах в некоторых районах возможен гололёд. Также синоптики предупредили о высокой лавиноопасности в горах.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.