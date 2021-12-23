На Кубани ожидается похолодание до -22 °С

Короткая ссылка
Синоптики краевого Гидрометцентра рассказали, что 23 декабря в Краснодарском крае температура может понизиться до -22 °С.
На Кубани ожидается похолодание до -22 °С
  • РИА Новости

Об этом пишет портал «Юга.ру».

Синоптики обещают в Краснодаре переменную облачность без существенных осадков в четверг. Ветер западный 4—9 м/с. Днём мороз -4...-6 °C.

В ночь на пятницу, 24 декабря, температура воздуха -6...-11 °C, местами в юго-восточных предгорьях — -17...-22 °C, днём -2...-7 °C. В горах ночью -17...-22 °C, днём -7...-12 °C.

На дорогах в некоторых районах возможен гололёд. Также синоптики предупредили о высокой лавиноопасности в горах.

Ранее URA.RU сообщало, что в новогоднюю ночь температура воздуха в Челябинске может опуститься до -31 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить