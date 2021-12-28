Более 10 авиарейсов задержали на Камчатке из-за плохой погоды

Из Петропавловска-Камчатского задержаны 11 рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, следует из данных онлайн-табло аэропорта Елизово.

К настоящему времени известно о задержании рейсов в Анадырь, Тигиль, Усть-Хайрюзово, Усть-Камчатск, Никольское, Соболево, Палану, Магадан, Южно-Сахалинск, Тиличики и Оссору.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о сильных морозах в ряде российских регионов.

Согласно его прогнозу, некоторые температурные отклонения будут наблюдаться на Камчатке (до -41 °С) и в Ханты-Мансийском автономном округе (до -45 °С).