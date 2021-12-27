Интерфакс: обнаружен совершивший аварийную посадку в Удмуртии вертолёт
- РИА Новости
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«Вертолёт найден», — приводит агентство слова источника.
По его словам, информация о состоянии экипажа выясняется.
Ранее сообщалось, что в 14:15 мск поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, были два человека.
По факту происшествия СК начал проверку.
По данным местных властей, экипаж совершившего жёсткую посадку под Ижевском вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей.