Интерфакс: обнаружен совершивший аварийную посадку в Удмуртии вертолёт

Вертолёт Ми-2, совершивший аварийную посадку в Удмуртии, обнаружен. Об этом сообщил источник Интерфакса.

«Вертолёт найден», — приводит агентство слова источника.

По его словам, информация о состоянии экипажа выясняется.

Ранее сообщалось, что в 14:15 мск поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, были два человека.

По факту происшествия СК начал проверку.

По данным местных властей, экипаж совершившего жёсткую посадку под Ижевском вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей.