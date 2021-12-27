В Удмуртии рассказали о ходе поисков вертолёта Ми-2
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«Ареал поиска максимально сужен, идёт прочесывание леса — квадрат за квадратом», — написал он в Instagram.
По словам Семёнова, группировку сил и средств, задействованных в поиске вертолёта, увеличили до 290 человек. Также задействована 81 единица техники, включая беспилотники и снегоходы.
Ранее сообщалось, что в 14:15 мск поступило сообщение о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, были два человека.
По факту происшествия СК начал проверку.
По данным местных властей, экипаж совершившего жёсткую посадку под Ижевском вертолёта Ми-2 сам вызвал спасателей.