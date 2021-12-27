Минцифры не выявило угроз утечки исходного кода портала госуслуг

Минцифры сообщило, что в ходе проведённой проверки инфраструктуры электронного правительства угроз несанкционированного доступа к исходным кодам не зафиксировано.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам», — заявили в Минцифры.

Отмечается, что «Госуслуги» работают в обычном режиме. При этом данные пользователей портала госуслуг надёжно защищены.

По данным ведомства, в ходе мониторинга были зафиксированы недостатки в работе одного из региональных порталов, не имеющего доступа к данным федерального сайта госуслуг и пересечения с ним исходных кодов.

Ранее в интернете появились данные о якобы утечке исходного кода портала госуслуг.

В ноябре в Минцифры заявили, что портал «Госуслуги» подвергся самой мощной кибератаке за всё время существования сайта.