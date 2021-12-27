Минцифры не выявило угроз утечки исходного кода портала госуслуг
- Legion-Media
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам», — заявили в Минцифры.
Отмечается, что «Госуслуги» работают в обычном режиме. При этом данные пользователей портала госуслуг надёжно защищены.
По данным ведомства, в ходе мониторинга были зафиксированы недостатки в работе одного из региональных порталов, не имеющего доступа к данным федерального сайта госуслуг и пересечения с ним исходных кодов.
Ранее в интернете появились данные о якобы утечке исходного кода портала госуслуг.
В ноябре в Минцифры заявили, что портал «Госуслуги» подвергся самой мощной кибератаке за всё время существования сайта.