Минцифры не выявило угроз утечки исходного кода портала госуслуг

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Минцифры сообщило, что в ходе проведённой проверки инфраструктуры электронного правительства угроз несанкционированного доступа к исходным кодам не зафиксировано.
Минцифры не выявило угроз утечки исходного кода портала госуслуг
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства. 

«Проверка всей инфраструктуры электронного правительства не выявила угроз несанкционированного доступа к исходным кодам», — заявили в Минцифры.

Отмечается, что «Госуслуги» работают в обычном режиме. При этом данные пользователей портала госуслуг надёжно защищены.

По данным ведомства, в ходе мониторинга были зафиксированы недостатки в работе одного из региональных порталов, не имеющего доступа к данным федерального сайта госуслуг и пересечения с ним исходных кодов.

Ранее в интернете появились данные о якобы утечке исходного кода портала госуслуг.

В ноябре в Минцифры заявили, что портал «Госуслуги» подвергся самой мощной кибератаке за всё время существования сайта.

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