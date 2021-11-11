В Минцифры России заявили о самой мощной кибератаке на сайт «Госуслуги» за всё время
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.
«Госуслуги» второй день подвергаются самой мощной за всё время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал», — отметили в министерстве.
Уточняется, что отдельным объектом атаки стал экспериментальный чат-бот робот Макс.
«Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы», — отметили в Минцифры.
Ранее в Минцифры России заявили, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг.