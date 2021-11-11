В Минцифры России заявили о самой мощной кибератаке на сайт «Госуслуги» за всё время

В Минцифры заявили, что портал «Госуслуги» находится под самой мощной кибератакой за всё время существования сайта. Специалисты службы безопасности переведены на усиленный режим работы.

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Госуслуги» второй день подвергаются самой мощной за всё время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал», — отметили в министерстве.

Уточняется, что отдельным объектом атаки стал экспериментальный чат-бот робот Макс.

«Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы», — отметили в Минцифры.

Ранее в Минцифры России заявили, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг.