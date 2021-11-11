В Минцифры России заявили о самой мощной кибератаке на сайт «Госуслуги» за всё время

Короткая ссылка
В Минцифры заявили, что портал «Госуслуги» находится под самой мощной кибератакой за всё время существования сайта. Специалисты службы безопасности переведены на усиленный режим работы.
В Минцифры России заявили о самой мощной кибератаке на сайт «Госуслуги» за всё время
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

«Госуслуги» второй день подвергаются самой мощной за всё время функционирования портала кибератаке. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал», — отметили в министерстве.

Уточняется, что отдельным объектом атаки стал экспериментальный чат-бот робот Макс.

«Служба информационной безопасности госуслуг переведена на усиленный режим работы», — отметили в Минцифры.

Ранее в Минцифры России заявили, что 10 ноября была отражена рекордная по мощности кибератака на портал госуслуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить