В Росреестре Самарской области рассказали о работе в период пандемии

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Заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова рассказала, как отразилась пандемия коронавируса на работе ведомства.
В Росреестре Самарской области рассказали о работе в период пандемии
  • Legion-Media

«Росреестр не остановил свою деятельность в сфере регистрации недвижимости ни на один день. Для граждан и организаций, для инвестиционного климата региона вопросы, связанные с оформлением недвижимости, очень значимы, и приостановление нашей деятельности привело бы к негативным экономическим и социальным последствиям», — сказала она в беседе с volga.news.

Она также отметила, что количество зарегистрированных управлением Росреестра сделок за девять месяцев 2021 года увеличилось на 33% по сравнению со всем 2019 годом. При этом в 2020 году, когда многофункциональные центры были вынуждены приостановить приём документов на регистрацию прав, количество сделок сократилось на 10% по сравнению с 2019 годом.

«За девять месяцев 2021 года зарегистрировано 21 316 ипотек на объекты недвижимости», — сказала Татьяна Титова, отметив, что число поданных в электронном виде документов возросло на 40% — с 20% в 2020 году до 60% в 2021-м.

Как ранее передавал телеканал «360», в Московской области расширили список госуслуг, доступных в онлайн-формате.

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