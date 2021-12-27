Врио главы Тамбовской области поздравил спасателей с профессиональным праздником

В День спасателя, 27 декабря, врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров поздравил тамбовских спасателей с профессиональным праздником.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

«Спасибо за вашу отвагу, смелость, крепость духа и высокий профессионализм! Для жителей Тамбовской области ваша эффективная деятельность служит гарантом защищённости и спокойствия. Уверен, что ваш опыт и профессионализм позволят и дальше развивать возможности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы для защиты, жизни и имущества граждан», — приводятся слова Егорова.

Врио главы региона выразил уверенность, что опыт и профессионализм спасателей позволят и дальше развивать возможности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, чтобы максимально использовать имеющиеся ресурсы для защиты, жизни и имущества граждан.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян в беседе с kp.ru озвучил предварительные итоги работы ведомства в уходящем году.