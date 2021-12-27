Путин провёл разговор с участниками акции «Ёлка желаний»

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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с участниками благотворительной акции «Ёлка желаний».
Путин провёл разговор с участниками акции «Ёлка желаний»
  • AP

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин пообщался по телефону с пятилетним Осором Аюшеевым из Бурятии, для которого была организована экскурсия по пожарной части Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Также Путин созвонился с Марком Кобленевым из Московской области, который получил гитару.  

«Неделю назад Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет, — гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», — отмечается в заявлении.

Ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».

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