Глава МВД Колокольцев принял участие в акции «Ёлка желаний»
- Legion-Media
«В преддверии Нового года министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» — флагманской в линейке мероприятий «Новый год в каждый дом», — приводят «Известия» слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
Колокольцев помог реализовать мечту шестилетнего мальчика из Орла, который хотел посетить Музей космонавтики в Москве.
Ранее Life.ru сообщило об участии победителей конкурса «Лидеры России» в акции «Ёлка желаний».