Глава МВД Колокольцев принял участие в акции «Ёлка желаний»

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в благотворительной акции «Ёлка желаний».
Глава МВД Колокольцев принял участие в акции «Ёлка желаний»
  • Legion-Media

«В преддверии Нового года министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» — флагманской в линейке мероприятий «Новый год в каждый дом», — приводят «Известия» слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

Колокольцев помог реализовать мечту шестилетнего мальчика из Орла, который хотел посетить Музей космонавтики в Москве.

Ранее Life.ru сообщило об участии победителей конкурса «Лидеры России» в акции «Ёлка желаний».

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