В Москве рассказали о масштабе социальных расходов в 2022 году

Социальные расходы бюджета Москвы составят около 2 трлн рублей в 2022 году. Финансирование получат в том числе система здравоохранения, инфраструктура образования, культура и спорт.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Одной из важнейших задач, которые стоят перед столичным правительством, является выполнение социальных обязательств перед горожанами в полном объёме. С каждым годом Москва расширяет меры поддержки, в том числе в части выплат, компенсаций, льгот, программ и проектов», — рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, московские власти выделят 604,8 млрд рублей на финансирование программы «Социальная поддержка жителей Москвы».

На госпрограмму «Столичное здравоохранение» направят 832,4 млрд рублей, на «Столичное образование» — 466,5 млрд, на финансирование «Спорта Москвы» — около 70 млрд, на «Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия» — свыше 100 млрд рублей.

Ранее газета «Известия» сообщала, что на индексацию пенсий в России по фактической инфляции может потребоваться от 150 до 200 млрд рублей.