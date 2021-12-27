Начальник тульского МЧС Павлов рассказал об этапах развития ведомства

Начальник тульского управления МЧС России, генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов в День спасателя и очередную годовщину образования ведомства, 27 декабря, рассказал, как министерство развивалось за свою 31-летнюю историю.

Отмечается, что результатом трансформации министерства стала высокая оценка со стороны президента России Владимира Путина, когда на одном из совещаний он отметил, что спасательное ведомство может справиться с любыми поставленными задачами.

«Я застал ещё войска гражданской обороны — структуру, существовавшую до появления министерства», — сказал Павлов в беседе с Тульской службой новостей отметив, что особый импульс ведомство получило после присоединения пожарной охраны.

По его словам, в настоящее время взято направление на цифровизацию. Его уже можно наблюдать в Тульской области: на базе специализированной пожарно-спасательной части открыт инновационный класс, созданный специалистами Академии государственной противопожарной службы. В ближайшее время тульские спасатели получат на вооружение новый штаб пожаротушения, имеющий цифровую платформу.

Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в Удмуртии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.