Матвиенко назвала целесообразной идею объединения регионов России

Короткая ссылка
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос об укрупнении регионов целесообразен и должен быть тщательно обсуждён с гражданами.
Матвиенко назвала целесообразной идею объединения регионов России
  • Legion-Media

«Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но, если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми», — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл канал «Россия 24».

Она подчеркнула, что экономически эффективным регион может считаться только в случае, если на его территории находится достаточно трудовых ресурсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался против  объединения Москвы и Подмосковья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить