Матвиенко назвала целесообразной идею объединения регионов России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вопрос об укрупнении регионов целесообразен и должен быть тщательно обсуждён с гражданами.

«Целесообразность такая точно есть, с повестки этот вопрос снимать не надо, но, если вести об этом речь, это должно не идти с высоких кабинетов вниз, а понимание такое должно родиться в самих субъектах, самими людьми», — заявила Матвиенко в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл канал «Россия 24».

Она подчеркнула, что экономически эффективным регион может считаться только в случае, если на его территории находится достаточно трудовых ресурсов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин высказался против объединения Москвы и Подмосковья.