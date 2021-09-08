Собянин высказался против объединения Москвы и Подмосковья
- РИА Новости
Он отметил, что система государственного управления в Москве, Московской области и муниципальных образованиях Подмосковья является очень сложной.
«Это, скорее всего, приведёт к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — цитирует мэра столицы сайт kp.ru.
Ранее Собянин назвал Москву крупнейшим донором России.
Как передавала НСН, в Москве планируют подписать семь новых договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» до конца 2021 года.