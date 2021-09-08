Собянин высказался против объединения Москвы и Подмосковья

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью газете «Комсомольская правда» высказал мнение, что объединение Москвы и Подмосковья может привести к усложнению управления всем регионом, поэтому этого делать пока не следует.

Он отметил, что система государственного управления в Москве, Московской области и муниципальных образованиях Подмосковья является очень сложной.

«Это, скорее всего, приведёт к усложнению управления всем регионом, а не упрощению. На мой взгляд, сегодня этого не следует делать», — цитирует мэра столицы сайт kp.ru.

Ранее Собянин назвал Москву крупнейшим донором России.

Как передавала НСН, в Москве планируют подписать семь новых договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы» до конца 2021 года.