Защита обжалует приговор историку Дмитриеву к 15 годам колонии

Защита историка Юрия Дмитриева намерена обжаловать решение суда, приговорившего его к 15 годам лишения свободы.

«Приговор, естественно, будет обжалован», — приводит ТАСС слова адвоката Виктора Ануфриева.

По его словам, Дмитриев признаёт вину только в части нелегального хранения части охотничьего ружья.

Ранее Петрозаводский городской суд в Карелии признал виновным историка Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении частей оружия.

По совокупности преступлений его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.