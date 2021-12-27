Защита обжалует приговор историку Дмитриеву к 15 годам колонии

Короткая ссылка
Защита историка Юрия Дмитриева намерена обжаловать решение суда, приговорившего его к 15 годам лишения свободы.
Защита обжалует приговор историку Дмитриеву к 15 годам колонии
  • © commons.wikimedia

«Приговор, естественно, будет обжалован», — приводит ТАСС слова адвоката Виктора Ануфриева.

По его словам, Дмитриев признаёт вину только в части нелегального хранения части охотничьего ружья.

Ранее Петрозаводский городской суд в Карелии признал виновным историка Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении частей оружия.

По совокупности преступлений его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить