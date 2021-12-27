Защита обжалует приговор историку Дмитриеву к 15 годам колонии
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«Приговор, естественно, будет обжалован», — приводит ТАСС слова адвоката Виктора Ануфриева.
По его словам, Дмитриев признаёт вину только в части нелегального хранения части охотничьего ружья.
Ранее Петрозаводский городской суд в Карелии признал виновным историка Юрия Дмитриева в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и незаконном хранении частей оружия.
По совокупности преступлений его приговорили к 15 годам колонии строгого режима.