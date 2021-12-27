Подозреваемый в поджоге ТЦ «Лента» в Томске арестован
- Legion-Media
Об этом информируют «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД России.
Мужчина был арестован на два месяца.
Ранее стало известно, что в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске произошёл пожар.
Следствие возбудило уголовное дело о поджоге.
Как пишет vtomske.ru, пожар в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина, 59, произошёл днём 25 декабря.
Из здания были эвакуированы около 500 человек, пострадавших нет.
21 декабря в томском ТЦ «Лента» на улице Елизаровых также произошёл пожар.
Администрация «Ленты» усилила охрану магазинов после пожаров в двух гипермаркетах в Томске.