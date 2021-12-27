Подозреваемый в поджоге ТЦ «Лента» в Томске арестован

В Томске арестовали мужчину, обвиняемого в поджоге гипермаркета «Лента» на улице Пушкина.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Мужчина был арестован на два месяца.

Ранее стало известно, что в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске произошёл пожар.

Следствие возбудило уголовное дело о поджоге.

Как пишет vtomske.ru, пожар в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина, 59, произошёл днём 25 декабря.

Из здания были эвакуированы около 500 человек, пострадавших нет.

21 декабря в томском ТЦ «Лента» на улице Елизаровых также произошёл пожар.

Администрация «Ленты» усилила охрану магазинов после пожаров в двух гипермаркетах в Томске.