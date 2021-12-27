В Кремле заявили о недостаточности информации об омикрон-штамме коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что для достижения коллективного иммунитета необходима 100%-ная вакцинация россиян.

«С учётом появления и стремительного распространения нового штамма наши вирусологи и медики, они, конечно же, работают и пытаются понять грядущие последствия распространения этого штамма. Пока исчерпывающих каких-то решений на этот счёт быть не может, потому что ещё не так много информации», — сказал он.

По его словам, уровень общественного иммунитета определённо должен быть больше, чем в настоящее время.

«И поэтому, конечно, здесь нужно надеяться только на сознательность наших граждан, которые будут вакцинироваться и ревакцинироваться», — сказал Песков.

Ранее глава центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что штамм коронавируса «омикрон» сильнее распространяется в популяции.

Вирусолог, молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачёв в разговоре с URA.RU сказал, что сила пятой волны коронавируса в России из-за прихода омикрон-штамма будет зависеть от того, сколько граждан переболели или вакцинировались.