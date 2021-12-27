Песков высказался о сообщениях про начало подготовки к выборам президента России 2024 года

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о начатой в Кремле подготовке к президентским выборам 2024 года.
Песков высказался о сообщениях про начало подготовки к выборам президента России 2024 года
  • Legion-Media

По его словам, это суть ежедневной работы главы государства и его администрации.

«Подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента. На каждых выборах президент, если он в них принимает участие, получает кредит доверия от населения», — сказал он.

Песков добавил, что сами выборы, если президент ещё раз выдвигает свою кандидатуру, — это «такой экзамен, когда люди подтверждают или не подтверждают своё доверие, поэтому всё, что делается, это так или иначе есть подготовка».

Ранее СМИ сообщали, что в Кремле начали подготовку к выборам президента в 2024 году. 

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