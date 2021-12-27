Стал известен график работы Почты России в период новогодних праздников

В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по изменённому графику.

Об этом пишет «Российская газета».

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Петербурга (191036), которые будут принимать клиентов до 21:00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00.

Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными.

Пенсии и пособия будут доставлять по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года.