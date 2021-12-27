Стал известен график работы Почты России в период новогодних праздников

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В новогодние праздники отделения Почты России будут работать по изменённому графику.
Стал известен график работы Почты России в период новогодних праздников
  • Legion-Media

Об этом пишет «Российская газета».

31 декабря почтовые отделения по всей стране будут работать по графику воскресенья, за исключением круглосуточных отделений Москвы (101000, 107241, 121099) и Петербурга (191036), которые будут принимать клиентов до 21:00. Круглосуточные отделения возобновят работу 1 января в 10:00.

Для всех остальных отделений 1, 2 и 7 января станут выходными.

Пенсии и пособия будут доставлять по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

3, 4, 5, 6, 8 и 9 января почтовые отделения будут работать по обычному графику.

Ранее замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева напомнила, что пенсионеры, которые получают выплаты первого числа каждого месяца через отделения Почты России, в декабре этого года получат деньги за январь 2022 года.

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