В Москве зафиксировали минимальное с октября число жертв коронавируса за сутки

Короткая ссылка
В Москве зарегистрировали 68 смертей из-за коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Это минимум с начала октября.
В Москве зафиксировали минимальное с октября число жертв коронавируса за сутки
  • AP

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за сутки в городе также выявили 2239 новых случаев COVID-19, а также 2628 выздоровевших.

Как уточняет ТАСС, количество смертей за сутки стало минимальным с 4 октября, когда в столице зафиксировали 66 летальных исходов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития эпидемической ситуации до новогодних праздников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить