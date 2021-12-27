В Москве зафиксировали минимальное с октября число жертв коронавируса за сутки

В Москве зарегистрировали 68 смертей из-за коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки. Это минимум с начала октября.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за сутки в городе также выявили 2239 новых случаев COVID-19, а также 2628 выздоровевших.

Как уточняет ТАСС, количество смертей за сутки стало минимальным с 4 октября, когда в столице зафиксировали 66 летальных исходов.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.

Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития эпидемической ситуации до новогодних праздников.