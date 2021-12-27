В Москве зафиксировали минимальное с октября число жертв коронавируса за сутки
- AP
Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за сутки в городе также выявили 2239 новых случаев COVID-19, а также 2628 выздоровевших.
Как уточняет ТАСС, количество смертей за сутки стало минимальным с 4 октября, когда в столице зафиксировали 66 летальных исходов.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что центры вакцинации в столице будут работать все новогодние праздники без выходных.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз развития эпидемической ситуации до новогодних праздников.