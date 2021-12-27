Военные связисты и подразделения РЭБ ЧФ провели учения в Крыму

Военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы Черноморского флота (РЭБ ЧФ) провели учения в Крыму.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

«В ходе учения военнослужащие развернули полевой узел связи и сети широкополосного беспроводного доступа для организации устойчивых каналов связи между подразделениями и командованием. Для организации срыва ведения переговоров специалистами РЭБ были проведены мероприятия по радиоразведке и подавлению выявленных каналов связи», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, связисты выполнили задачи по совершению марша в указанные районы, переходы на резервные каналы связи, передачу срочных радиограмм в сложных помеховых условиях.

Одна из главных задач тренировки — подготовка к участию в отборочных этапах конкурса «Уверенный приём» в рамках Армейских международных игр 2022 года.

Наряду с этим стало известно, что артиллеристы общевойсковой армии Восточного военного округа на учениях в Бурятии ликвидировали более 50 единиц боевой техники условного противника, сообщает ОТР.

В манёврах участвовали экипажи самоходных гаубиц «Мста-С». Также были испытаны противотанковые комплексы «Конкурс».

Ранее сообщалось, что подразделения Новороссийской дивизии Воздушно-десантных войск России завершили учения в Крыму и Краснодарском крае.