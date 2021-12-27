Замглавы МИД Рябков: НАТО должно отозвать своё обещание принять в альянс Украину и Грузию
- Legion-Media
«Мы говорим совершенно твёрдо, что мы требуем официального отзыва решения бухарестского саммита (НАТО. — RT) 2008 года о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Рябков добавил, что «дальнейшее расширение НАТО надо в принципе исключить».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что расширение военной инфраструктуры НАТО в страны бывшего Советского Союза становится вопросом жизни и смерти для России.