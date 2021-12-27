Курганская область получит более 2 млрд рублей на ремонт школ в 2022 году
- Legion-Media
Об этом пишет URA.RU.
«Курганская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству объектов и по сумме привлечённых средств в рамках новой федеральной программы капитального ремонта школ», — заявил начальник департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на пресс-конференции.
По его словам, на 2022 год региону выделено более 2 млрд рублей (и на 2023 год ещё 800 млн) на 58 объектов образования.
Начало соответствующих работ запланировано на весну.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области построят ещё около 50 школ благодаря федеральной поддержке.