Курганская область получит более 2 млрд рублей на ремонт школ в 2022 году

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В Курганской области рассказали о финансировании ремонта образовательных учреждений в 2022 году.
Курганская область получит более 2 млрд рублей на ремонт школ в 2022 году
  • Legion-Media

Об этом пишет URA.RU.

«Курганская область стала одним из лидеров среди регионов по количеству объектов и по сумме привлечённых средств в рамках новой федеральной программы капитального ремонта школ», — заявил начальник департамента образования и науки региона Андрей Кочеров на пресс-конференции.

По его словам, на 2022 год региону выделено более 2 млрд рублей (и на 2023 год ещё 800 млн) на 58 объектов образования.

Начало соответствующих работ запланировано на весну.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области построят ещё около 50 школ благодаря федеральной поддержке.

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