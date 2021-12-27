В МЧС подвели предварительные итоги работы за 2021 год

Врио главы МЧС России Александр Чуприян в День спасателя (27 декабря) озвучил предварительные итоги работы ведомства в уходящем году, а также назвал тревожащим фактом возросшее число чрезвычайных ситуаций в стране.

«Год ещё не закончился. Но за 11 месяцев статистика уже есть. Так вот, за это время бойцы МЧС спасли и эвакуировали более 200 тыс. человек из пожаров, из зон чрезвычайных ситуаций», — сказал он в беседе с kp.ru.

По его словам, за 31 год существования службы более 3 млн человек были вызволены из опасных ситуаций.

Также в ведомстве выразили обеспокоенность ростом числа ЧС в России — 361 за 11 месяцев.

«Этот рост связан в первую очередь с паводками, с лесными пожарами. Плюс в статистику вошли и дорожно-транспортные происшествия, повлекшие гибель людей. Мы почти 80 тыс. раз реагировали на ДТП... К великому сожалению, растёт число несчастных случаев с фатальным исходом и на воде. Более 4 тыс. происшествий, свыше 3 тыс. погибших», — уточнил Чуприян.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.